Никол Пашинян призывает граждан пойти на избирательные участки и сделать выбор

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил в прямом эфире, что каждый гражданин, имеющий право голоса, 20 июня имеет статус высшей власти, который он будет осуществлять посредством голосования. Как сообщает Арменпресс, Никол Пашинян призывает граждан прийти на избирательные участки, проголосовать и сформировать правительство.

Исполняющий обязанности премьер-министра также представил процесс голосования на выборах.

«Когда вы войдете на избирательный участок, вам выдадут комплект бюллетеней в соответствии с количеством сил, участвующих в выборах, потому что у каждой силы есть свой бюллетень. Чтобы проголосовать, вы должны взять один из этих бюллетеней, каждый которых имеет свой номер. Выбрав бюллетень, вы кладете его в конверт, а остальные бюллетени бросаете в корзину неиспользованных бюллетеней. Затем вы подходите к урне для голосования, приклеиваете штамп возле урны для голосования, после чего бросаете бюллетень в урну», - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что никакие пометки или отметки в бюллетенях нельзя делать ручкой, потому что бюллетени, помеченные ручкой, будут признаны недействительными. «Следующее замечание, которое я хочу сделать, заключается в следующем. Нарушение тайны голосования в любой форме, включая изъятие бюллетеня или бюллетеней для голосования, предусмотрено Уголовным кодексом и является уголовно наказуемым преступлением, влечет за собой определенные наказания.

«Дорогие соотечественники, гордые граждане Республики Армения, надеюсь и уверен, что вы сильны. Почему я говорю это, потому что на выборах 20 июня должен быть один победивший субъект, и этот субъект - гражданин Республики Армения, потому что его принципиальный выбор будет четко и недвусмысленно зафиксирован в итоговых протоколах выборов.

Я надеюсь и уверен, что вы пойдете на выборы, сделаете свой решающий выбор, примете решение и откроете новую страницу для Республики Армения, наконец, преодоления политического кризиса, потрясений, которые возникли за последние семь месяцев. И поэтому мой призыв, просьба - обязательно пойти на выборы и сделать выбор», - заключил Пашинян.