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В Паспортно-визовом управлении 19-20 июня установлено дежурство 

В Паспортно-визовом управлении 19-20 июня установлено дежурство 

В целях обеспечения надлежащей организации предстоящих досрочных выборов в Национальное Собрание Республики Армения, которые состоятся 20 июня 2021 года, в территориальных паспортных службах Паспортно-визового управления Полиции Республики Армения с 19 июня по 20 июня (в выходные дни), в субботу и воскресенье, с 09.00 по 18.00 установлено дежурство.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, дежурство установлено только с целью оказания услуг, связанных с избирательным процессом.


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