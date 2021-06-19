Католикос Всех Армян направил послание накануне внеочередных выборов

Участием во внеочередных парламентских выборах, армянский народ определит путь построения будущего страны. Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Св.Эчмиадзина, об этом в своем послании заявил Католикос Всех Армян Гарегин II.

«Мы все хотим жить в мирной и безопасной, стабильно развивающейся стране, дальше от потрясений и разногласий, чтобы строить нашу достойную и благополучную жизнь на национальных и патриотических достижениях. Сегодня, в условиях постигших нас тяжелых потерь, как никогда прежде, мы несем долг и ответственность за сохранение и укрепление нашей независимой государственности, за укрепление нашей Родины.

Мы несем ответственность за светлую память о наших павших мучениках, перед нашим настоящим и будущим, перед нашими поколениями. В Армении, в диаспоре, в Арцахе, перед нашим народом возникла настоятельная необходимость ослабить напряженность, возникшую в дни после войны и до выборов, а также восстановить солидарность. Жизненно необходимо, чтобы внутренняя жизнь нашей страны в поствыборный период протекала в атмосфере спокойствия и здравого смысла.

Никогда и никак не могут быть оправданы раскольнические действия, сеющие вражду в обществе, призывы к насилию и мести, разжиганию столкновений», - отметил Католикос Гарегин II.

Католикос Всех Армян призывает воздерживаться от языка вражды, нетерпимости, проявлять бдительность, уважать закон, не подвергать нашу патриотическую жизнь новым испытаниям.