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Католикос Всех Армян направил послание накануне внеочередных выборов

Католикос Всех Армян направил послание накануне внеочередных выборов

Участием во внеочередных парламентских выборах, армянский народ определит путь построения будущего страны. Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Первопрестольного Св.Эчмиадзина, об этом в своем послании заявил Католикос Всех Армян Гарегин II.

«Мы все хотим жить в мирной и безопасной, стабильно развивающейся стране, дальше от потрясений и разногласий, чтобы строить нашу достойную и благополучную жизнь на национальных и патриотических достижениях. Сегодня, в условиях постигших нас тяжелых потерь, как никогда прежде, мы несем долг и ответственность за сохранение и укрепление нашей независимой государственности, за укрепление нашей Родины.

Мы несем ответственность за светлую память о наших павших мучениках, перед нашим настоящим и будущим, перед нашими поколениями. В Армении, в диаспоре, в Арцахе, перед нашим народом возникла настоятельная необходимость ослабить напряженность, возникшую в дни после войны и до выборов, а также восстановить солидарность. Жизненно необходимо, чтобы внутренняя жизнь нашей страны в поствыборный период протекала в атмосфере спокойствия и здравого смысла.

Никогда и никак не могут быть оправданы раскольнические действия, сеющие вражду в обществе, призывы к насилию и мести, разжиганию столкновений», - отметил Католикос Гарегин II.

Католикос Всех Армян призывает воздерживаться от языка вражды, нетерпимости, проявлять бдительность, уважать закон, не подвергать нашу патриотическую жизнь новым испытаниям.


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