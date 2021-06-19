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Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в РФ

Несколько человек погибли при жесткой посадке самолета в РФ

Самолет Л-410 совершил жесткую посадку в Кемеровской области. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, в результате случившегося погибли не менее четырех человек. Представитель экстренных служб сообщил, что число жертв может доходить до семи.

Причиной крушения, по информации Западно-сибирской транспортной прокуратуры, стал отказ одного из двигателей, в результате чего при заходе на посадку самолет зацепил деревья.

Инцидент произошел в районе села Журавлево в Промышленновском районе.


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