По состоянию на 11:00 19 июня в Армении подтвержден 81 новый случай COVID-19, 106 заболевших вылечились, есть 4 летальных исхода. За последние сутки проведено 4 121 тестов Всего проведено 1 146 453 тестов. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении.

Всего подтверждено 224 167 случаев COVID-19, 215 999 из которых вылечились, есть 4 496 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 578 пациентов.

Зафиксировано 1 094 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.