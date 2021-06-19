Цены на цветные металлы - 18-06-21

ЛОНДОН, 19 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 18 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.96% и составила 2380.00 долларов США, цена на медь снизилась на 3.23% и составила 9230.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.49% и составила 2145.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.01% и составила 17342.00 долларов США, цена на олово снизилась на 3.58% и составила 30134.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 3.23% и составила 2886.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 44159.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.14% и составила 44540.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.