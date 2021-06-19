День тишины: Армения готовится к голосованию

Накануне внеочередных парламентских выборов в Армении 19 июня - день тишины. Согласно ст. 19 Избирательного кодекса Армении, агитация в день голосования и в предшествующий ему день посредством публичных выступлений, публичных мероприятий, а также печатных материалов, радиокомпаний и телекомпаний, осуществляющих наземное эфирное вещание (в том числе и при спутниковом вещании), запрещается.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Избирательные участки откроются в 08:00. Также было электронное голосование, которое закончилось 13 июня. В списки вошли 650 человек.

В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока. На избирательном участке избиратели получат бюллетени, соответствующие количеству участвующих политических сил, выберут только один из них, вложат его в конверт и бросят в урну для голосования. Избиратели не будут делать отметки в бюллетенях ручкой.

Для освещения выборов в Армении было аккредитовано 49 зарубежных и 68 местных СМИ.

Наблюдательскую миссию будут осуществлять 8 международных и 19 местных организаций.

По данным Центральной избирательной комиссии, в Армении право голоса имеют 2 миллиона 583 тысячи 823 человека. В 38 избирательных округах будет открыто 2008 избирательных участков.