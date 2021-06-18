Мы сдержим свое слово и отчитаемся за каждую букву: Ишхан Сагателян

Член блока «Армения», представитель Высшего органа АРФД Ишхан Сагателян заявил на итоговом митинге, что представленные гражданам программы после 20 июня станут государственной программой и будут реализованы. Как сообщает Арменпресс, Ишхан Сагателян отметил, что за прошедшие 12 дней блок «Армения» посетил все регионы Армении, члены блока рассказали о ситуации в стране, путях выхода из нее, рассказали о своих программах.

«Мы говорили о развитии Армении, о гарантированном будущем Армении. Блок «Армения» - та политическая сила и та команда, которая может вывести нашу страну из этой ситуации. В эти дни нашей задачей было объяснить гражданину Республики Армения, что эта борьба - это не только наша борьба, это борьба каждого армянина, и сегодня мы видим, что нам это удалось», - подчеркнул Сагателян.

Ишхан Сагателян от имени блока «Армения» пообещал, что они сдержат каждое свое слово и отчитаются за каждую букву.

«Мы обещаем, что не пойдем на сделку за спиной народа, не предадим вас, нашу государственность. 20 июня - это день подведения итогов нашей работы и констатации нашей победы», - заключил Сагателян.