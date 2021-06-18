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Возбуждено уголовное дело по факту приписываемой Армену Чарчяну записи 

Возбуждено уголовное дело по факту приписываемой Армену Чарчяну записи 

На основании записи, которая приписывается директору медцентра «Измирлян», члену блока «Армения» Армену Чарчяну, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС.

Уголовное дело возбуждено по п. 2 ч. 4 ст. 154.2 (воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя) УК Армении.

В опубликованном в интернете материале некто представляется Арменом Чарчяном и принуждает работников медцентра пойти на выборы и избрать блок «Армения». Он также запугивает сотрудников, отмечая, что может проверить списки тех, кто принимал участие в выборах.


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