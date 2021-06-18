Возбуждено уголовное дело по факту приписываемой Армену Чарчяну записи
18:38, 18 Июнь, 2021
На основании записи, которая приписывается директору медцентра «Измирлян», члену блока «Армения» Армену Чарчяну, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС.
Уголовное дело возбуждено по п. 2 ч. 4 ст. 154.2 (воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя) УК Армении.
В опубликованном в интернете материале некто представляется Арменом Чарчяном и принуждает работников медцентра пойти на выборы и избрать блок «Армения». Он также запугивает сотрудников, отмечая, что может проверить списки тех, кто принимал участие в выборах.
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