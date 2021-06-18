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Сергей Аракелян избран ректором Академии юстиции

Сергей Аракелян избран ректором Академии юстиции

18 июня состоялось заседание Совета директоров Академии юстиции, в ходе которого был избран ректор учреждения.

Как сообщает Арменпресс, по итогам закрытого голосования, доктор юридических наук, профессор Сергей Аракелян был избран ректором Академии юстиции.


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