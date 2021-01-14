Предстоящие на 19 июня мероприятия
17:49, Июнь 18, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
Армения должна сломить представленную Азербайджаном ложную повестку: Ара Казарян
- 20:37 Мы сдержим свое слово и отчитаемся за каждую букву: Ишхан Сагателян
- 20:19 В результате ДТП с участием автобуса, следовавшего из Арцаха в Ереван, пострадали 5 человек
- 18:38 Возбуждено уголовное дело по факту приписываемой Армену Чарчяну записи
- 18:16 Левон Зурабян назвал блестящими результаты предвыборной кампании
- 18:11 Армения ожидает от международных партнеров осуждения грубейших нарушений международного права со стороны Азербайджана
- 18:00 Сергей Аракелян избран ректором Академии юстиции
- 17:49 Предстоящие на 19 июня мероприятия
- 17:43 Запись Армена Чарчяна отправлена в Специальную следственную службу
- 17:41 Источник: в Турции допустили ограничение авиасообщения с Россией до осени
- 17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-06-21
- 17:37 Азиатские индексы - 18-06-21
- 17:18 Ким Чен Ын призвал Пхеньян готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с США
- 17:12 В Чехии представляется армянское культурное наследие
- 16:40 Кремль следит за информацией о возможном создании в Азербайджане турецкой военной базы
- 16:36 В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары
- 16:24 Мы сформируем правительство национального согласия: послание Эдмона Марукяна
- 16:23 Давайте выберем мирную работу, и будем молча строить: послание Артура Ванецяна
- 16:17 Блинкен заверил главу МИД Израиля в поддержке со стороны Вашингтона
- 16:13 На митинге и. о. премьер-министра были замечены люди с молотками в руках: ЗПЧ Армении
- 15:42 В Грузии будет большой выбор вакцин против коронавируса – глава Минздрава
- 15:30 Арсен Садоян будет играть в ереванском «Арарате»
- 15:29 Генштаб ВС Армении осуждает попытки вовлечь военнослужащих в политические процессы
- 15:27 Детский фестиваль «BiGiDream» завершится мероприятием под открытым небом
- 15:13 Евросоюз решил открыть границы для граждан США
- 15:06 Евродепутат призывает ЕС предпринять серьезные шаги для освобождения армянских военнопленных
17:48, 16.06.2021
Просмотрели 1364 раз Во время встречи Путин-Байден протестующие требовали осудить агрессию Азербайджана против РА и Арцаха
19:25, 11.06.2021
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18:00, 14.06.2021
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16:16, 13.06.2021
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