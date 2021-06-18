Источник: в Турции допустили ограничение авиасообщения с Россией до осени

Турецкий турбизнес не рассчитывает на восстановление авиасообщения с РФ в ближайшее время, это может произойти не раньше середины июля – августа и даже в сентябре, заявил РИА Новости источник в отрасли.

Россия с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ограничила авиасообщение с Турцией. В конце мая оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о продлении ограничений до 21 июня.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства культуры и туризма Турции, делегация российских экспертов прибыла в турецкую Анталью в четверг для оценки ситуации с коронавирусом на туристических объектах.

"Турецкий турбизнес всерьез не рассчитывает, что в ближайшее время авиасообщение с Россией будет восстановлено. Не раньше середины июля – августа, а может, даже в сентябре", - сказал источник агентства.

По его словам, прибывшей в Турцию российской делегации показывают все, что она хочет увидеть, даже то, чего нет в программе. Он добавил, что турецкая сторона уверена в безопасности туристических объектов, но пока не видит готовности РФ быстро возобновить авиасообщение,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Как ранее сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, российские эксперты отправляются в Турцию для оценки ситуации с коронавирусной инфекцией, по итогам будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения. Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавируса, проводимые противоэпидемические мероприятия и меры по охране здоровья туристов на туристических направлениях Турции, уточнили в ведомстве.