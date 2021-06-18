Запись Армена Чарчяна отправлена в Специальную следственную службу

Генеральная прокурора отправила в Специальную следственную службу запись, которая приписывается директору медцентра «Измирлян», члену блока «Армения» Армену Чарчяну для начала следствия. В беседе с Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Она сообщила, что ССС поручила подготовить материалы в рамках ст. 180-181 Уголовно-процессуального кодекса Армении.

В опубликованном в интернете материале некто представляется Арменом Чарчяном и принуждает работников медцентра пойти на выборы и избрать блок «Армения». Он также запугивает сотрудников, отмечая, что может проверить списки тех, кто принимал участие в выборах.