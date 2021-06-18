Ким Чен Ын призвал Пхеньян готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи заявил, что его страна должна быть готова как к диалогу, так и к конфронтации с США, сообщает ЦТАК.

"Генеральный секретарь подчеркнул, что для защиты достоинства и интересов самостоятельного развития нашего государства, надежной гарантии мирной обстановки и безопасности государства нужно подготовиться и к диалогу, и к конфронтации. В частности, к конфронтации подготовиться тщательнее", - пишет ЦТАК,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Отмечается, что он "подробно проанализировал политическую тенденцию вновь возникшей администрации США в отношении нашей Республики и разъяснил соответствующие стратегические и тактические меры противодействия и направления деятельности, которые будут поддерживаться в отношениях с США в предстоящие дни".

Он также призвал "отвечать на ежечасно изменяющееся положение и прилагать усилия к стабильному контролю над ситуацией на Корейском полуострове".

Ранее США завершили анализ своей политики в отношении Северной Кореи.

В конце мая президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и американский лидер Джо Байден провели свой первый очный саммит в Вашингтоне и договорились о дипломатическом взаимодействии с Северной Кореей и принятии "прагматичных" шагов по снижению напряженности. При этом они подтвердили, что диалог будет продвигаться на основе предыдущих соглашений, включая сделку в Сингапуре 2018 года между КНДР и США.