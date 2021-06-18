В Чехии представляется армянское культурное наследие

Армянское историческое и культурное наследие будут представлены в ряде городов Чешской Республики.

Как передает Арменпресс, посольство Армении в Праге сообщает, что программа осуществляется в рамках расширенного формата традиционного фестиваля славянской культуры, где ежегодно представляются 3-4 страны.

В этом году в рамках фестиваля будут представлены Армения, Беларусь, Черногория и Австрия. Фестиваль пройдет в более десяти городах страны, в том числе в столице Праге.

Армянская часть фестиваля проводится под эгидой посольства Армении в Чешской Республике. Будут представлены памятники и элементы, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также жизнь и деятельность видных армянских деятелей.

Подробности программы можно посмотреть здесь.