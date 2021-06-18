Кремль следит за информацией о возможном создании в Азербайджане турецкой военной базы

В России внимательно следят за информацией о возможном размещении в Азербайджане турецкой военной базы. Как передает Арменпресс, агентство ТАСС сообщает, что об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это конечно в центре нашего внимания», - сказал официальный представитель Кремля.

«Мы сотрудничаем с Турцией для стабилизации ситуации на Южном Кавказе», - завил Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках недавнего соглашения с Азербайджаном не исключил возможность создания в Азербайджане турецкой военной базы.