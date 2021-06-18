Мы сформируем правительство национального согласия: послание Эдмона Марукяна

Эдмон Марукян, возглавляющий предвыборный список партии «Просвещенная Армения», в преддверии внеочередных парламентских выборов 20 июня, обратился к армянскому народу. «Арменпресс» представляет послание Эдмона Марукяна.

«История Армении показывает, что, когда наши правящие дома оставив внешние угрозы, сражались друг против друга, враг воспользовавшись этой ситуацией, нападал на наш государство, наши царства, и в результате наши царства и правящие дома пали.

Спустя столетия армянский народ обрел государственность, а 30 лет спустя армянский народ снова был разделен враждующими группировками, воюющими друг против друга, и враг снова воспользовался внутренним разделением и слабостью армянского народа. И снова армянский народ борется друг против друга, не извлекая уроков из своей истории, снова пропаганда ненависти и насилия, которая, по сути, достигла своего апогея.

20 июня представится возможность положить конец расколу страны, ненависти, пропаганде насилия и этой непримиримой среде, и извлечь уроки из истории.

Дорогие соотечественники, 20 июня идите на избирательные участки, выберете бюллетень № 9 и скажите, что вы за солидарность, укрепление и восстановление мира внутри страны, и мы сформируем правительство национального согласия, которое выведет страну из этой сложной ситуации.

И да благословит нас Бог!».