Давайте выберем мирную работу, и будем молча строить: послание Артура Ванецяна

Бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян, возглавляющий предвыборный список блока «Честь имею», в преддверии внеочередных парламентских выборов 20 июня обратился к армянскому народу. «Арменпресс» представляет послание Артура Ванецяна.

«Послезавтра давайте выбросим из себя проигравшего и выберем грядущие победы. Давайте отвергнем ложь и будем жить достойно, уважая друг друга.

Давайте избавимся от непрерывного безумия нашей жизни и на мгновение успокоимся и поймем, как нам выбираться из этих руин.

Люди Армении, Вам не надоел этот шум-гам, эти крики, вам не противно все это?

Давайте заглушим этот безумный шум и выберем мирную работу, выберем тихое строительство, тихое продвижение наших интересов.

Давайте эти сказки о благополучной жизни вернем сказочнику и с умом создадим настоящую хорошую жизнь для всех.

Перевернем страницу заносчивых, пустых неумех, и выберем профессионализм, скромность и трудолюбие.

Дорогие соотечественники, Вам не страшно от этого постоянного чувства беззащитности? Как мы будем растить наших детей, как обеспечим спокойствие родителей в таких условиях.

Так давайте уберем тех, кто разрушил нашу безопасность, с их постов и снова сделаем нашу страну одной из самых безопасных в мире.

Давайте костяк нашей Армии и наши границы снова сделаем неприступными, а Защитника Родины гордым, и с открытым лбом.

Спасем наш Дом, нашу Родину, нашу Армению, которая состарилась, согнулась за три года, со слезами на глазах и с ранами, она никогда не давала нам поводов так относиться к ней. Это наш маленький уголок большого мира, это наш Дом, только наш. Вернем нам наши улыбки, наше тепло, нашу молодую Армению, нашу любовь, наш домашний очаг, нашу честь. Пожалуйста!

Послезавтра откажитесь от капитулянта, выберите бюллетень № 6 блока «Честь имею». Выбирайте так, чтобы вместе, помогая друг другу, мы смогли бы спастись.

Честь имею.