На митинге и. о. премьер-министра были замечены люди с молотками в руках: ЗПЧ Армении

Защитник прав человека Армении Арман Татоян выступил с заявлением, в котором отметил, что на митинге и. о. премьер-министра были замечены люди с молотками в руках. Омбудсмен призвал всех не использовать никаких инструментов, которые могут нанести телесные повреждения и связаны с насилием. «Арменпресс» представляет заявление Защитника прав человека Армении.

«Вчера в ходе мониторинга митинга 17 июня сотрудники Защитника прав человека Республики Армения зафиксировали, что на митинге присутствовали участники с молотками в руках, которые также открыто их показывали.

Это очень опасное, абсолютно осуждаемое явление. Присутствие людей с молотками на вчерашнем митинге транслировалось и в прямом эфире. Митинг также транслировался в прямом эфире на официальной странице и. о. премьер-министра Никола Пашиняна в Facebook, и до сих пор доступен на этой странице. Там люди с молотками в руках заметны течение на 39-й секунде 16-й минуты первого часа. Кроме того, вчера и сегодня в социальных сетях были широко распространены фотографии участников митинга с молотками. Были даже призывы заменить молотки на кувалды.

Очевидно, что это связано с демонстрацией молотка и. о. премьер-министра во время предвыборных агитационных митингов и с образными выражениями и риторикой угроз, ненависти и оскорблений.

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения должен прекратить показывать на митингах свой молоток и выступать с оскорбительной и угрожающей риторикой. Он должен призвать своих сторонников и всех граждан в целом исключить такие чрезвычайно опасные проявления.

Мы призываем всех не использовать никаких инструментов, которые могут нанести телесные повреждения, и связаны с насилием. Кандидаты на пост премьер-министра обязаны предотвратить это, а не оправдывать впоследствии то, что они делали это для демонстрации своих планов строительства.

«Полиция Республики Армения должна быть более бдительной. Вместо того, чтобы комментировать, является ли молоток холодным оружием или нет, она должна выполнять свою фактическую функцию по предотвращению и предупреждению нарушений, тем самым способствуя мирному печению всех процессов в стране».