Генштаб ВС Армении осуждает попытки вовлечь военнослужащих в политические процессы

Генеральный штаб Вооруженных сил Республики Армения осуждает попытки вовлечения военнослужащих в политические процессы.

Об этом Арменпресс сообщил начальник отдела информации Административно-организационного управления Генерального штаба Вооруженных сил полковник Самвел Асатрян, касаясь распространенного в социальных сетях видеоматериала, в котором видно как военнослужащие N-й в/ч. заявляют, что поддерживают блок «Айастан».

«Солдаты обязаны выполнять приказы начальника. В данном случае, на наш взгляд, просто был выполнен приказ, вне зависимости от того, отражала ли высказанная в ролике мысль желание говорящего, или нет. Вовлечение военнослужащих в политические процессы строго осуждается. Подробности будут выяснены в результате официального расследования», - отметил полковник Асатрян.