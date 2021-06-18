Детский фестиваль «BiGiDream» завершится мероприятием под открытым небом

Детский, познавательный, развлекательный, музыкальный фестиваль «BiGiDream» подведет итоги мероприятием, которое состоится 19 июня у Лебединого озера в Ереване.

Как сообщает «Арменпресс», на заключительном мероприятии «Навстречу большой мечте» ожидаются сказочники, прекрасный мир кукол, нанесение аква грима, дружеские шаржи, театральные постановки, выступления маленьких художников и, конечно, сладкий уголок.

Детский фестиваль «BiGiDream» реализует инициативу «Армяне есть». Фестиваль дает возможность объединить детские коллективы из всех регионов Армении на одной площадке.

Будет атмосфера, в которой дети смогут весь день участвовать в различных развлекательных играх и мероприятиях.

С 8 по 18 июня коллектив фестиваля объездил с детьми всю Армению, Арцах, пытаясь пробудить в людях факел надежды, веры, любви и единства.

Эта уникальная аполитичная кампания направлена на выявление талантливых детей нашей страны, а затем и диаспоры, чтобы содействовать их мечтам, целям и достижениям как личным, так и всеобщим.

Инициатива «Армяне есть» представит мечты талантливых детей, выявленных в регионах Армении, и создаст предпосылки для их реализации.