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Евродепутат призывает ЕС предпринять серьезные шаги для освобождения армянских военнопленных

Евродепутат призывает ЕС предпринять серьезные шаги для освобождения армянских военнопленных

Депутат Европарламента Лукас Фурлас призвал положить конец незаконным процессам против военнопленных армян, проводимым в Азербайджане. Как сообщает «Арменпресс», он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Остановите фальшивый суд над военнопленными армянами, находящимися в заключении в Азербайджане. Я призываю Европейский Союз внести свой весомый вклад в освобождение всех военнопленных», - сказал Фурлас.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям недавно начался сфальсифицированный процесс против 14 армянских военнопленных. Армянские военнопленные обвиняются в «терроризме, незаконном пересечении границы и в военных преступлениях».

 14 июня азербайджанский суд, нарушив нормы международного права о военнопленных, приговорил ливанского армянина Вигена Эулджекяна к 20 годам лишения свободы. Он был схвачен под Шуши, после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня.


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