Евродепутат призывает ЕС предпринять серьезные шаги для освобождения армянских военнопленных

Депутат Европарламента Лукас Фурлас призвал положить конец незаконным процессам против военнопленных армян, проводимым в Азербайджане. Как сообщает «Арменпресс», он написал об этом на своей странице в Twitter.

«Остановите фальшивый суд над военнопленными армянами, находящимися в заключении в Азербайджане. Я призываю Европейский Союз внести свой весомый вклад в освобождение всех военнопленных», - сказал Фурлас.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям недавно начался сфальсифицированный процесс против 14 армянских военнопленных. Армянские военнопленные обвиняются в «терроризме, незаконном пересечении границы и в военных преступлениях».

14 июня азербайджанский суд, нарушив нормы международного права о военнопленных, приговорил ливанского армянина Вигена Эулджекяна к 20 годам лишения свободы. Он был схвачен под Шуши, после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня.