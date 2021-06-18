РФ находится в контакте со всеми сторонами нагорно-карабахского конфликта: Песков

Россия для стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе находится в тесном контакте с Арменией, Азербайджаном и Турцией. Как передает «Арменпресс», Агентство ТАСС сообщает, что об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы находимся в тесном контакте с Анкарой, с Баку и с Ереваном. Считаем, что любой шаг должен способствовать дальнейшей стабилизации ситуации на Южном Кавказе, развитию инфраструктуры, транспортной логистики, общему улучшению ситуации и недолжен содержать какой-либо элемент, который усилит напряженность», - сказал официальный представитель Кремля.

В результате войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах 27 сентября 2020 г., некоторые территории Арцаха перешли под контроль Азербайджана, области Сюник, Гегаркуник и Вайоц Дзор стали с Азербайджаном пограничными. Ситуация в Сюникской и вГегаркуникской области обострилась в мае, когда азербайджанские вооруженные силы незаконно вторглись на территорию Республики Армения. 12 мая несколько групп военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана пересекли государственную границу Армении и провели операции по окружению озера Сев Лич. Вооруженные силы Армении ответили тактическими контратаками. Азербайджан вторгся на территорию Республики Армения в Гегаркуникской области. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян заявил, что Армения, чтобы снять напряженность на армяно-азербайджанской границе, готова в любой момент приступить к реализации своего предложения сопредседателям Минской группы ОБСЕ. Предлагается, чтобы Вооруженные силы Армении и Азербайджана зеркальным образом отвели свои войска, вдоль линии границы стояли бы российские пограничники, и работы по корректировке линии границы на участке Сотк-Хознавар велись бы с вовлечением сопредседателей Минской группы ОБСЕ.