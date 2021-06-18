За рубеж отправлено около 20 образцов останков погибших в 44-дневной войне Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», об этом журналистам заявила и. о. министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«За рубеж отправлено более 20 образцов останков погибших, большинство ответов мы уже получили, они были те же, что были получены в экспертизах, проведенных здесь. Есть и такие образцы, которые отправляются и в третью страну, для двойной или тройной проверки. К сожалению, этот процесс в какой-то мере затягивается и нами, чтобы родители могли быть полностью уверены, что хоронят своего сына», - сказала Аванесян.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян 18 июня объявил, что общее число погибших в войне составило 3 705 человек. Опознаны тела около 3 400 военнослужащих.