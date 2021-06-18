ВВС США планируют получить стелс-истребители шестого поколения

Военно-воздушные силы (ВВС) США рассматривают возможность выпуска многоцелевого стелс-истребителя шестого поколения в модификациях ближнего и дальнего радиуса действия, которые будут также способны атаковать наземные цели, сообщили американские военачальники на бюджетных слушаниях в Конгрессе.

В них принимали участие начальник штаба ВВС генерал Чарльз Браун и глава Боевого авиационного командования генерал Марк Келли, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Они раскрыли некоторые детали секретной программы Воздушного доминирования следующего поколения (Next Generation Air Dominance - NGAD), в рамках которой разрабатываются эти самолеты шестого поколения. ВВС хотят получить версии тяжелого истребителя с большой дальностью и боевой нагрузкой для операций в Индо-Тихоокеанском регионе и легкого истребителя с меньшей дальностью и боевой нагрузкой для операций в Европе.

Они должны быть многоцелевыми, способными вести воздушный бой и наносить удары по наземным целям. По словам Брауна, истребители NGAD должны быть "системой систем" как самолет, выполняющий задачи воздушного доминирования. Истребители должны быть способны заходить в так называемые районы A2/AD - Anti-Access/Area-Denial (зоны повышенной опасности, в которую войска НАТО не могут проникнуть без неприемлемого для них ущерба даже при превосходящих силах), прорывая любые системы ПВО, уничтожая авиацию и важнейшие цели противника.

ВВС США в условиях повышенной секретности уже разработали, построили и провели летные испытания, как минимум, одного прототипа перспективного истребителя шестого поколения, сообщил в сентябре прошлого года тогдашний начальник управления по закупкам, технологии и логистике ВВС США Уилл Ропер.

Он отказался сообщить, как скоро ВВС могут начать производство истребителей нового поколения, сказав лишь, что оно может быть запущено "довольно быстро". Американские военные отказываются раскрыть даже общие тактико-технические данные нового истребителя. Все информация о нем строго засекречена. В настоящее время Вооруженные силы США располагают двумя типами истребителей пятого поколения - F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Со временем новейшие истребители, создаваемые по программе NGAD, должны прийти им на смену.