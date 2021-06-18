20 июня - судьбоносный день: послание Роберта Кочаряна

Лидер блока «Айастан», второй президент Армении Роберт Кочарян в преддверии внеочередных парламентских выборов 20 июня с посланием обратился к армянскому народу. «Арменпресс» представляет послание второго президента Республики Армения.

«Дорогие люди!

Предвыборная кампания внеочередных выборов подходит к концу. За последний месяц мы с товарищами по команде объехали всю Армению. Уже давно, 13 лет, я не бывал Вашим гостем, благодарю за гостеприимство и теплый прием. В эти дни я пожимал руку тысячам людей, я смотрел им в глаза. Не скрою, я пытался понять, изменились ли Вы за эти годы. И я с большой радостью должен признать, что Вы не изменились, Вы остались теми же людьми - трудолюбивыми, талантливыми, простодушными, различающими хорошее и плохое.

Одним словом, я очень рад, что я снова с Вами. Теперь, в двух словах, о выборах.

20 июня - судьбоносный день. Мы выбираем между достойным миром и позорным унижением. Мы выбираем между безнадежной бедностью и благополучной жизнью.

Уверен, Вас больше не обманут! Вы отвергнете ложь, невежество и грязь!

Я призываю Вас давайте снова вместе строить наш Дом, нашу Армению. Установим прочный мир. Вернем себе достоинство. Залечим раны. Увековечим наших героев и придадим смысл их героизму. Благодаря нашему ежедневному упорному труду мы нашим детям и нашим внукам создадим здоровую, образованную и процветающую жизнь.

В этом должен быть смысл нашего выбора. И вообще смысл нашей жизни.

Я уверен, что Вы не ошибетесь. И можете быть уверены, что все будет хорошо. К сильной Армении!».