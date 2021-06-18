В президентском дворце состоялась церемония принесения присяги судей

В президентском дворце с участием президента республики Армена Саргсяна состоялась церемония принесения присяги судей суда первой инстанции города Еревана Армине Сафарян и судьи суда первой инстанции Тавушской области Ашота Джавахяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Президент Саргсян поздравил новоназначенных судей и пожелал им успехов. «Желаю Вам силы воли, профессионализма, преданности своему делу, Родине. Каждый из Вас, выполняя свои обязанности, будет примером для нашего народа», - сказал президент.