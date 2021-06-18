Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

В президентском дворце состоялась церемония принесения присяги судей

В президентском дворце состоялась церемония принесения присяги судей

В президентском дворце с участием президента республики Армена Саргсяна состоялась церемония принесения присяги судей суда первой инстанции города Еревана Армине Сафарян и судьи суда первой инстанции Тавушской области Ашота Джавахяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

Президент Саргсян поздравил новоназначенных судей и пожелал им успехов. «Желаю Вам силы воли, профессионализма, преданности своему делу, Родине. Каждый из Вас, выполняя свои обязанности, будет примером для нашего народа», - сказал президент.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации