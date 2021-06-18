В процессе строительство дороги Севан-Гомадзор-Цамакаберд

В рамках программы ГНКО «Департамент дорог» Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении «Второе дополнительное финансирование для улучшения жизненно важной дорожной сети» продолжается ремонт линейного участка автомобильной дороги М-4 4737 Севан - комплекс «Ахтамар».

Как сообщили «Арменпресс» в отделе транспорта и дорожного строительства Управления градостроительства Гегаркуникской областной администрации, ремонтируемый участок дороги регионального подчинения расположен в Севанском районе Гегаркуникской области, через который Гомадзорский и Цамакабердский районы Севана соединяются с трассой Севан-Зовабер-Раздан.

По состоянию на 18 июня 2021 года на указанном участке дороги выполнены земляные работе на 6 800 кубических метрах, установлено 2000 метров железобетонных дренажных резервуаров, 1 900 метров базальтовых бордюров тротуаров, уложено асфальтобетонное покрытие длиной в 1,5 км, также и другие работы.

Ремонт дороги завершится осенью. Строительные работы выполняет ООО «Чанапар».

Программа «Второе дополнительное финансирование для улучшения жизненно важной дорожной сети» финансируется Всемирным банком и правительством Республики Армения. Стоимость проекта составляет 801 млн драмов.

Хосров Хлгатян