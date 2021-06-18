НДП доволен ходом предвыборной кампании и откликами граждан

Партия «Национально-демократический полюс» в целом довольна предвыборной кампанией внеочередных парламентских выборов и откликами граждан.

Как сообщает «Арменпресс», представитель партии из избирательного списка Ваге Гаспарян на итоговой пресс-конференции сказал, что за это время они смогли донести до народа свое послание.

«С каждым днем, час за часом, интерес людей к нашей партии растет. Мы альтернативная политическая сила. Люди уже поняли, что главная сила, как лидер национальных сил - это наш НДП», - заявил Ваге Гаспарян.

Айк Мартиросян сказал, что на протяжении всей избирательной кампании действовала ложная повестка, в рамках которой борьба будто бы шла между блоком «Айастан» и партией «Гражданский договор».

«На самом борьба шла между блоком «Айастан», партией «Гражданский договор» и партией «Национально-демократический полюс». Единственное национальное крыло, которое сегодня представляет НДП», - сказал Айк Мартиросян.