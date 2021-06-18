«Просвещенная Армения» надеется вновь быть третьей силой Парламента

Партия «Просвещенная Армения» по итогам предстоящих внеочередных парламентских выборов рассчитывает вновь стать третьей силой в Парламенте.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в рамках предвыборной кампании заявил председатель партии Эдмон Марукян.

Эдмон Марукян отметил, что они на третьем месте избирательной кампании, и уточнил. «Это означает снова стать третьей силой в Парламенте. Развития идут в этом направлении».

В поствыборный период ППА выйдет на улицы только в том случае, если, например, будут сфальсифицированы результаты выборов или в стране произойдет катастрофа. Однако Марукян заверил, что теперь ППА действует в контексте полного исключения выхода на улицу.

«Если мы идем с повесткой дня единства и солидарности, мы хотим объединить всех, о какой улице может быть речь?» Если не будет сформировано правительство национального согласия, наша повестка потерпит поражение. Если наша повестка потерпит поражение, нам нечего будет делать. Другими словами, мы сделаем все возможное, чтобы выиграть. Наша повестка - требование людей. Мы уже сделали то, что зависит от нас, мы делаем это, и то, что зависит от других сил, тоже должно быть сделано», - сказал лидер ППА.

Он подчеркнул, что ничто не может противостоять силе, переворачивающей горы солидарности и консолидации. «С помощью выдвинутой нами идеи можно горы свернуть, конечно, в переносном смысле. За 6 месяцев, за 1 год можно сделать такое, что результаты всех просто удивят. Альтернативы объединению не будет», - сказал он.

По его словам, прежние и нынешние власти предлагают лишь выяснение вопросов, которые были у них много лет назад.