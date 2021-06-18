Начинается регистрация на курсы подготовки по технологическим специальностям

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении объявляет о запуске программы «Сотрудничество между специализированным университетом и частным сектором по подготовке специалистов» на 2021 год. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

По итогам объявленных конкурсов были отобраны учебные заведения, представившие лучшие программы по организации и проведению курсов.

Курсы будут проводиться онлайн по указанным направлениям:

«Наука о данных», (Data Science);

Язык программирования JavaScript, уровень I (новичок);

Язык программирования JavaScript, уровень II (средний);

«SS Sales» (ИТ-продажи);

«Уровень управления продуктом II (средний)»;

«Управление проектом»;

«Уровень II специализации UI / UX»;

«C # / ․ Net Programming Language Level II»;

Курс «Обеспечение качества II уровня (автоматизация)»;

«Специализированный курс DevOps»;

Машинное обучение (ML), уровень II (средний)»;

«Кибербезопасность»;

«Язык программирования Python, уровень I (новичок)»;

«Язык программирования Python, уровень II (средний)».

Участники должны сдать вступительный экзамен, по результатам которого плата за обучение будет финансироваться государством: участников из Еревана в размере - 30-70%, из регионов и из Республики Арцах - в размере 40-80%.

В ближайшее время начнется прием заявок на курсы по указанным специальностям. Он будет доступен на сайте edu.hti.am.