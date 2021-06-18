Начинается регистрация на курсы подготовки по технологическим специальностям
Министерство высокотехнологичной промышленности Армении объявляет о запуске программы «Сотрудничество между специализированным университетом и частным сектором по подготовке специалистов» на 2021 год. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.
По итогам объявленных конкурсов были отобраны учебные заведения, представившие лучшие программы по организации и проведению курсов.
Курсы будут проводиться онлайн по указанным направлениям:
- «Наука о данных», (Data Science);
- Язык программирования JavaScript, уровень I (новичок);
- Язык программирования JavaScript, уровень II (средний);
- «SS Sales» (ИТ-продажи);
- «Уровень управления продуктом II (средний)»;
- «Управление проектом»;
- «Уровень II специализации UI / UX»;
- «C # / ․ Net Programming Language Level II»;
- Курс «Обеспечение качества II уровня (автоматизация)»;
- «Специализированный курс DevOps»;
- Машинное обучение (ML), уровень II (средний)»;
- «Кибербезопасность»;
- «Язык программирования Python, уровень I (новичок)»;
- «Язык программирования Python, уровень II (средний)».
Участники должны сдать вступительный экзамен, по результатам которого плата за обучение будет финансироваться государством: участников из Еревана в размере - 30-70%, из регионов и из Республики Арцах - в размере 40-80%.
В ближайшее время начнется прием заявок на курсы по указанным специальностям. Он будет доступен на сайте edu.hti.am.
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