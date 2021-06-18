Армения и Иран намерены создать оперативную связь между КПП Мегри и Нордузом

На пограничном пункте Ирана Нордуз делегация во главе с заместителем председателя Комитета государственных доходов Республики Армения Ашотом Мурадяном встретилась с делегацией, возглавляемой заместителем начальника таможенной службы Исламской Республики Иран Ибрагимом Нагди. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Комитета государственных доходов.

Повестка дня включала ряд рабочих вопросов, связанных с более гибким и облегченным внедрением процессов на контрольно-пропускных пунктах Мегри и Нордуза с целью содействия развитию торговли между двумя странами. Также был рассмотрен вопрос создания механизмов и платформ для быстрого и эффективного решения проблем, возникающих между двумя странами.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с функционированием системы электронного обмена данными о международных перевозках грузов между Арменией и Ираном.

Армянские и иранские партнеры договорились активизировать сотрудничество профильных подразделений двух стран, что положительно скажется на процессе выявления случаев нарушения таможенных правил и более быстрого решения проблем. Технические вопросы совместной работы планируется подробнее обсудить в формате видеоконференций специалистов двух партнерских организаций.

Стороны также выразили готовность для оперативного решения текущих вопросов, связанных с таможенной службой двух дружественных стран, проводить регулярные встречи.