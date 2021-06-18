Новые фальшивые дела: Азербайджан объявил розыск на С. Карапетяна, Д. Галстяна, А. Абраамяна

Прокуратура Азербайджана в адрес армян продолжает выдвигать ложные обвинения. Как сообщает «Арменпресс», на этот раз прокуратура Азербайджана предъявила ложные обвинения владельцу “Tashir Group” Самвелу Карапетяну, владельцу “Royalsis Engineering” Давиду Галстяну, генеральному директору “KOMEX” Ара Абраамяну, обвинив их в поставке оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и военной техники Вооруженным силам Армении и Арцаху.

Бизнесмены объявлены в международный розыск.