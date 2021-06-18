«Симфонический Арменфильм»: в СКК прозвучат мелодии любимых фильмов

Государственный симфонический оркестр Армении, художественным руководителем которого является Сергей Смбатян, даст концерт, составленный из популярных мелодий армянских фильмов.

Как сообщает «Арменпресс», концерт состоится 26 июня в зале Спортивно-концертного комплекса им. К. Демирчяна. Дирижер Арутюн Арзуманян.

В концертной программе «Симфонический Арменфильм» прозвучат мелодии, написанные к фильмам «Гикор», «Парни музкоманды», «Белые мечты», «Песнь прошедших дней», «Невеста с севера», «Яблоневый сад», «Шелковица», «Кусочек рая», «Песня первой любви», «О чем шумит река», «Хаос», «Звезда надежды», «Большой выигрыш», «Танго нашего детства», «Мужчины» и «Одинокая орешница».