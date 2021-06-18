В Арцахе подтверждено два новых случая COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 18 июня подтверждено 2 новых случая COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 38 тестов. Таким образом, общее число тестирований достигло 25 906. Всего подтверждено 2 771 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 8 454 тестов на COVID-19, из них 887 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 17 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.