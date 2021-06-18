Самвел Севян - победитель турнира Тиграна Петросяна

Победителем турнира по быстрым шахматам имени 9-го чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна стал представитель США Самвел Севян.

Как сообщает «Арменпресс», Самвел Севян стал победителем турнира, набрав 8 очков из 9 возможных. На втором месте Геворг Алавердян с 7,5 очками, на третьем - Ашот Наданян с 7 очками.

«Железный Тигран» - был международным гроссмейстером (1952), заслуженным мастером спорта СССР (1960), шахматным теоретиком и аналитиком, редактором журнала «Шахматная Москва» (1963-1966), главным редактором еженедельника «64» (1968-1977), кандидатом философских наук. Тигран Петросян завоевал титул чемпиона мира в 1963 году, а в 1966 году - защитил его.