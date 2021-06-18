Начался единый экзамен по математике

18 июня в 36 экзаменационных центрах Республики Армения проходит единый экзамен по математике.

Как сообщает «Арменпресс», 13 экзаменационных центров находятся в столице, остальные 23 - в регионах.

Предполагается, что экзамен будут сдавать 4 979 абитуриентов.

«Количество абитуриентов, сдающих сегодня единый экзамен, в регионах составляет 3 206 , в Ереване - 1 773», - сообщили в Центре оценки и тестирования, добавив, что это последний единый экзамен.