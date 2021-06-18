Время в Ереване: 11:07:36,   18 Июнь

«Бока Хуниорс» приобрел трансфер Норберто Бриаско-Балекяна

«Бока Хуниорс» приобрел трансфер Норберто Бриаско-Балекяна

Нападающий сборной Армении по футболу Норберто Бриаско Балекян перешел в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба «Бока Хуниорс».

Норберто Бриаско-Балекян перешел в «Бока Хуниорс» из аргентинского «Атлетико Уракана», за который выступал с 2016 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации