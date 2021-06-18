«Бока Хуниорс» приобрел трансфер Норберто Бриаско-Балекяна
Нападающий сборной Армении по футболу Норберто Бриаско Балекян перешел в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба «Бока Хуниорс».
Норберто Бриаско-Балекян перешел в «Бока Хуниорс» из аргентинского «Атлетико Уракана», за который выступал с 2016 года.
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