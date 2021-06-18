Предвыборная кампания, день 12: политические силы в последний день кампании  проведут митинги

Митинги, информационные акции, пресс-конференции: в последний, 12-й день предвыборной кампании внеочередных парламентских выборов, политические силы продолжат проводить митинги.

В выборах участвуют 25 политических сил: 21 партия и 4 блока.

«Арменпресс» представляет программу «Предвыборный хроникон».

Блок «Честь имею» в своем штабе в 12:00 проведет пресс-конференцию. Спикер - представитель блока, вице-президент РПА Армен Ашотян.

Партия «Просвещенная Армения» 12-й день начнет в 11:00 с акции в административном районе Арабкир Еревана, в парке им. В. Давтяна. Там же состоится встреча с журналистами.

Финальная встреча партии «Армянский национальный конгресс» с избирателями состоится в 17:00 в отеле «Ани Гранд». В 13:00 политическая сила проведет пресс-конференцию. Спикерами выступят Левон Зурабян и Анна Геворгян. Они подведут итоги предвыборной кампании.

Блок «Айастан» во главе со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном при участии других лидеров проведет митинг в 19:00. Встреча со сторонниками и избирателями состоится на площади Республики Еревана.

Все кандидаты объединенного списка партии «Наш дом - Армения» 18 июня в 11:00 будут в церкви Святого Григория Просветителя. Они подведут итоги предвыборной кампании, представят своих депутатов и членов альтернативного правительства.

В 12:00 состоится пресс-конференция кандидата в премьер-министры партии «Справедливая Армения» Норайра Норикяна и кандидата в депутаты, писательницы, журналистки, правозащитницы Лусине Казарян.

Блок «Свободная родина» 17 июня будет в Ереван. Эта политическая сила также даст пресс-конференцию. В 11:00 кандидат в депутаты НС Андриас Гукасян будет говорить о внутриполитической и внешнеполитической ситуации, о предстоящих выборах и о проблеме Нагорного Карабаха.

Члены партии «Национал-демократический полюс» в рамках последнего дня предвыборной кампании также выступят с пресс-конференцией. В пресс-конференции примут участие члены Совета НДП.

Предвыборная кампания внеочередных парламентских выборов, назначенных на 20 июня, продлится до 24:00 18 июня. Электронное голосование началось 11 июня в 08:00 и продлилось до 20:00 13 июня

Избиратели на избирательных участках должны получить бюллетени, соответствующие числу участвующих политических сил, выбрать лишь один из них, положить в конверт и бросить в урну для голосования. Избиратели на бюллетене не должны делать каких-либо отметок.