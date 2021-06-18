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Европейские индексы - 17-06-21

Европейские индексы - 17-06-21

МОСКВА, 18 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 17 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.11% и составил 15727.67 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.20% и составил 6666.26 пункта, британский FTSE снизился на 0.44% и составил 7153.43 пункта, а российский RTSI снизился на 0.87% и составил 1664.38 пункта.


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