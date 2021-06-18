Евро-2020: сборная Нидерландов преодолела групповой этап чемпионата Европы

Во втором туре группы C чемпионата Европы по футболу встретились Нидерланды и Австрия.

Как сообщает «Арменпресс», на 11-й минуте первой половины матча, который проходил на стадионе Йохана Кройфа в Амстердаме, Нидерландам удалось вырваться вперед. Мемфис Депай безошибочно забил пенальти. В первом тайме были попытки изменить ситуацию, но все было тщетно. Команды ушли на перерыв с небольшим преимуществом «заводных апельсинов». На 67-й минуте второго тайма Дензел Дюмфрис удвоил преимущество Нидерландов. В итоге хозяева, команда Нидерландов, обыграли сборную Австрии, и вышли в 1/8 финала чемпионата Европы.

Матч Нидерланды-Австрия закончился со счетом: 2:0.

В третьем туре Австрия будет соревноваться с Украиной, а Нидерланды - с Северной Македонией. Игры состоятся 21 июня.