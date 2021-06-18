Газета «Айастани Анрапетутюн»: Армянские военнопленные - игральная карта Азербайджана

«То, что происходит в Азербайджане с армянскими военнопленными и заложниками, является грубым нарушением международного и гуманитарного права. Все это соответствует имиджу Азербайджана как спонсора терроризма и бандитизма, причем он даже не пытается скрыть свои преступления.

Согласно заявлению, подписанному 9 ноября, армянские пленные должны были быть возвращены, хотя прошло уже более семи месяцев, но не только многие из них не возвращены, но сегодня 14 армянских военнопленных судят по ложным обвинениям. Не исключено, что такая же участь постигнет и многих других военнопленных.

Азербайджан использует пленных для реализации своих политических программ. Неопровержимые доказательства этого появились несколько дней назад, когда азербайджанские СМИ опубликовали отрывок из разговора между президентом Ильхамом Алиевым, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его женой Эмине Эрдоган во время их визита 15 июня в Арцах, в оккупированный город Шуши. Эрдоган и Алиев обсуждают вопрос о возвращении армянских пленных в обмен на карты заминированных районов Арцаха… ».

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