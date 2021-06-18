Газета «Айастани Анрапетутюн»: Инвестиции и экономическая безопасность в одном звене

«В целом доказательством эффективности инвестиционной политики является картина социально-экономического развития страны. Инвестиции нужны, чтобы экономика работала, но потеря действенной позиции нашей страны в регионе, произошедшая вследствие войны, неблагоприятная ситуация в плане безопасности и стабильности в стране усложняют привлечение инвестиций.

Кроме того, различные вопросы, связанные с защитой инвестиций, как из-за несовершенства действующих правовых актов, так и из-за их ненадлежащего исполнения, также негативно сказываются на инвестициях. Есть еще один важный момент, который нельзя игнорировать․В случае с инвестициями очень важно понимать «происхождение» этих инвестиций, кто на самом деле является инвестором, из какой страны и в какие сферы он захочет инвестировать и так далее. Сохранение экономической безопасности - один из наших главных приоритетов.

«Айастани Анрапетутюн» попыталось понять, какие шаги политическая сила предусматривает в плане инвестиций».

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