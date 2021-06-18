Газета «Айастани Анрапетутюн»: Диаспора и репатриация

«Армяне всего мира являются неотъемлемой и важнейшей составляющей нашей идентичности. Армянская диаспора многослойна, в каждой общине есть свои проблемы и особенности, но одно ясно: в кризисных для армян и Армении ситуациях, для решения возникших проблем она всегда способна объединиться. То же произошло и в 2020 году, во время войны. Однако консолидация должна быть непрерывной и происходить вокруг общей национальной системы ценностей. «Айастани Анрапетутюн» на этот раз представляет видение сотрудничества Армения-Диаспора и развития отношений между политическими силами, участвующими в парламентских выборах…».

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