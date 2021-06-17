Народ Армении дал нам силы, уверенность, власть для продолжения руководства: Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, возглавляющий избирательный список партии «Гражданский договор», считает, что в ходе кампании народ придал им силы, мощи и власти для продолжения руководства Республикой Армения. Как сообщает Арменпресс, такое мнение высказал Никол Пашинян на итоговом предвыборном митинге на площади Республики.

Он подчеркнул, что предыдущие 8 месяцев были дорогой в ад. «Мы вошли в предвыборную кампанию, измотанные, казалось бы, бесконечной чередой ругательств, оскорблений, угроз и клеветы», - сказал Пашинян.

По его словам, народ принял их как родственника, вернувшегося из ссылки или плена. «Тысячи матерей приласкали нас, как мать, тысячи отцов давали нам силы, как отцы, тысячи сестер поддерживали нас, как сестры, тысячи братьев поддерживали нас, как брат. Народ Армении дал нам силы, уверенность, любовь, дал нам власть продолжать руководство Республикой Армения. А теперь осталось зафиксировать эту де-факто реальность де-юре», - сказал Пашинян.

Он призвал констатировать на выборах, что у Армении есть будущее.