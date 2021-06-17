Вы можете разочароваться в нас, но вы не можете ставить под угрозу свободу и демократию: Мирзоян

Спикер Национального Собрания Армении, член партии «Гражданский договор» Арарат Мирзоян считает, что у Армении есть два выбора, и посчитал краеугольным камнем в выборе этого пути предстоящие внеочередные парламентские выборы. Как сообщает Арменпресс, такое мнение Мирзоян выразил на итоговом предвыборном митинге партии «Гражданский договор» на площади Республики.

Мирзоян сначала представил то, что они сделали за 3 года, призвав принять во внимание, что в первый год у них не было парламентского большинства, следовательно, не было необходимых инструментов для реформ. Он также напомнил о коронавирусе и войне. Среди реформ политической системы он упомянул принятие нового Избирательного кодекса и поправки к закону о партиях.

Говоря о судебно-правовых реформах, Мирзоян отметил, что, к сожалению, они еще не завершены, но упомянул принятие закона о конфискации незаконно нажитого имущества. Он напомнил об увеличении налогов в госбюджет более чем на 26%, повышении минимальной заработной платы и других реформах.

«Для тех, кто здесь стоит, для тех, кто разочарован или колеблется, исход этих выборов решит не то, будем мы у власти или нет, а решит вопрос о продолжении упомянутых мною изменений. Вы можете быть разочарованы в нас, но вы можете не разочароваться в своих мечтах, в своем восприятии своей страны. Вы можете разочароваться в нас, но вы не можете сомневаться и ставить под угрозу свободу, равенство и демократия. Вы не можете подвергать сомнению собственную борьбу за эти ценности три года назад», - сказал Мирзоян.

По его словам, у Армении есть два возможных пути в этой точке. И краеугольным камнем в выборе этого пути он посчитал предстоящие внеочередные парламентские выборы. «Первый, сдаться, примириться, сломаться, вернуться в прошлое, к отмене решающей роли гражданина, лишению гражданина, фальсификации выборов. И второй путь, разорвать цепь отчаяния, выйти из психологического тупика, выпрямить спину, без остановки продолжать необходимые реформы, шаг за шагом строить будущее Армении. И это будущее определенно существует. И выбор однозначный, будущее есть», - сказал Мирзоян.