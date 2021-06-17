Двусторонние связи в регионе не должны выстраиваться против других государств: Захарова

Россия не считает правильным смешивать двусторонние отношения Азербайджана или Армении с третьими сторонами с вопросом Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала об этом, комментируя подписанную в Шуши декларацию между Азербайджаном и Турцией.

«Мы не считаем правильным смешивать темы, касающиеся собственно Нагорного Карабаха, и двусторонние отношения Армении или Азербайджана с третьими странами. Именно в таком ключе мы рассматриваем последние азербайджано-турецкие контакты на высшем уровне. Мы исходим из того, что двусторонние связи в регионе, в том числе и по военной линии, не должны выстраиваться против других государств», - сказала Захарова.

Она подчеркнула, РФ поддерживает все шаги, направленные на нормализацию диалога между Баку и Ереваном, в том числе диалог Ереван-Анкара.

«Сотрудничество на Южном Кавказе должно развиваться на принципах добрососедства и, конечно же, с учетом интересов всех стран региона», - отметила Захарова.