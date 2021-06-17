Офис главного уполномоченного по делам диаспоры опубликовал отчет о двухлетней деятельности структуры. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Офиса главного уполномоченного по делам диаспоры.

“Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения был создан два года назад, 11 июня 2019 года, и, несмотря на исторически сложные обстоятельства прошлого года, мы по-прежнему привержены будущему процветанию армян, проживающих в Армении и в Диаспоре, сохранению армянской идентичности и максимальной интеграции этих двух неотделимых частей армянской нации”, - говорится в пресс-релизе.

В двухгодичном отчете на трех языках кратко излагается работа, проделанная Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры с момента его создания.