Настало наше время: Тоноян считает выборы выбором иметь родину или нет

Партия «Процветающая Армения» обещает народу безопасность и благополучную жизнь в случае победы на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила член ППА Ивета Тоноян на митинге партии на площади Свободы в Ереване.

«У нас на родине пройдут выборы, наш народ должен своим голосом решить, какое будущее ждет нашу страну в ближайшие годы. Эти выборы не просто парламентские. Эти выборы - это выбор иметь родину или нет. И мы все должны проголосовать за создание процветающей Армении», - сказала Тоноян.

Она подчеркнула, что ППА всегда действовала в соответствии со словом и делом, добавив, что Гагик Царукян никогда не давал обещаний, которые не выполнялись. «Как говорит лидер ППА Гагик Царукян: настало наше время», - сказала Тоноян.

Она коснулась приграничных вопросов, отметив, что за 10 дней они были почти во всех регионах. «Мы видели тревогу, страх и беспокойство в глазах людей во всех общинах по поводу самих себя и своих детей. Партия «Процветающая Армения» заявляет, что, если вы дадите нам вотум доверия, будущее ваших детей будет безопасным, сильным, а Армения будет развиваться и жить благополучной жизнью», - сказала Тоноян.

Гагик Царукян заверил, что его цель, желание - уметь быть полезным Родине, вывести людей из сложившейся ситуации. «Сегодня мы находимся в очень сложной ситуации. Прежде всего, мы должны быть в состоянии обеспечить безопасность нашей Родины», - сказала она.

Царукян снова подчеркнул необходимость подписания нового военно-политического документа с Россией.