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Глава МИД РФ и генсек ОБСЕ обсудят Нагорный Карабах

Глава МИД РФ и генсек ОБСЕ обсудят Нагорный Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 июня проведет в Москве встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила, что стороны обменяются мнениями о текущем состоянии дел в приднестровском, нагорно-карабахском урегулировании и на женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье.

"21 июня запланирована встреча главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем ОБСЕ, которая будет находиться в Москве для участия в девятой Московской конференции по международной безопасности по приглашению министра обороны Российской Федерации", - сказала дипломат.


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